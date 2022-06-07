Стало известно, почему принц Гарри и Меган Маркл уехали из Великобритании

14:55
Фото: AP Photo/Matt Dunham
Принц Гарри и Меган Маркл не дождались окончания платинового юбилея Елизаветы II и уехали из Великобритании. По мнению журналиста Тома Бауэра, пара так поступила после отношения к ним во дворце после скандального интервью Опре Уинфри.
Помимо этого, британцы освистали Гарри и Меган во время публичного выступления.
"Дворцовые чиновники были необычайно искусны во взаимодействии с Сассексами. Ровно настолько, чтобы доставить удовольствие королеве, но в то же время настолько ограниченное, чтобы показать им, что их задвинули на второй план", – приводит слова Бауэра радио КП.
Журналист также отметил, что принц был в ярости на фоне того, что семья смогла жить без них.
Праздничные мероприятия по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II, а также ее 96-летия прошли 2, 3 и 4 июня. Открыли их традиционный парад и салют. Затем в соборе Святого Павла состоялась торжественная служба, а у Букингемского дворца – концерт рок-группы Queen.
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