Новую лондонскую линию метро назвали в честь Елизаветы II

Фото: AP Photo/Alastair Grant

В Лондоне 24 мая состоится открытие новой линии метро, названной в честь королевы Елизаветы II, сообщает BBC.

Это событие приурочено к празднованию платинового юбилея монарха. Ожидается, что королева примет участие в открытии маршрута.

Елизаветинская линия свяжет через пригороды Лондона Рединг и Эссекс через центр города. Всего на линии появятся 40 новых станций, а время в пути на многих участках сократится от 15 до 30 минут. Поезда будут следовать как наземным, так и подземным путями.

Строительство новой линии стартовало 15 мая 2009 года. Первоначальный бюджет проекта составлял 14,8 миллиарда фунтов, затем бюджет увеличили еще на 4 миллиарда фунтов. Изначально открытие было запланировано на 2018 год, но проект не успели доделать.

Это уже третья по счету линия метро в Лондоне, названная в честь членов британской королевской семьи. По случаю серебряного юбилея Елизаветы, который отмечался в 1977 году, была названа Юбилейная линия метро. Также в Лондоне есть линия Виктория в честь королевы Виктории.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II приняла решение отметить свое 96-летие в фермерском доме в поместье Сандрингем. Туда королева отправилась накануне праздника из Виндзорского замка. Именно это место хранит воспоминания о принце Филиппе, который наслаждался там деревенской жизнью после выхода на пенсию в 2017 году.

