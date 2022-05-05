Новую лондонскую линию метро назвали в честь Елизаветы II

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Фото: AP Photo/Alastair Grant
В Лондоне 24 мая состоится открытие новой линии метро, названной в честь королевы Елизаветы II, сообщает BBC.
Это событие приурочено к празднованию платинового юбилея монарха. Ожидается, что королева примет участие в открытии маршрута.
Елизаветинская линия свяжет через пригороды Лондона Рединг и Эссекс через центр города. Всего на линии появятся 40 новых станций, а время в пути на многих участках сократится от 15 до 30 минут. Поезда будут следовать как наземным, так и подземным путями.
Строительство новой линии стартовало 15 мая 2009 года. Первоначальный бюджет проекта составлял 14,8 миллиарда фунтов, затем бюджет увеличили еще на 4 миллиарда фунтов. Изначально открытие было запланировано на 2018 год, но проект не успели доделать.
Это уже третья по счету линия метро в Лондоне, названная в честь членов британской королевской семьи. По случаю серебряного юбилея Елизаветы, который отмечался в 1977 году, была названа Юбилейная линия метро. Также в Лондоне есть линия Виктория в честь королевы Виктории.
Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II приняла решение отметить свое 96-летие в фермерском доме в поместье Сандрингем. Туда королева отправилась накануне праздника из Виндзорского замка. Именно это место хранит воспоминания о принце Филиппе, который наслаждался там деревенской жизнью после выхода на пенсию в 2017 году.
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