Самолет с Елизаветой II приземлился в Лондоне со второй попытки из-за грозы

Фото: AP Photo/Chris Jackson/Pool via AP

Самолет с Елизаветой II на борту, вернувшейся накануне в Лондон из Шотландии, приземлился лишь со второй попытки, сообщает ТАСС.

Королевский борт провел в воздухе лишние четверть часа из-за грозы. В Букингемском дворце заверили, что во время полета были соблюдены все надлежащие процедуры и поводов для беспокойства о безопасности королевы не было.

Газета Sun писала, что после прерванной первой попытки приземлиться пилот 13-местного самолета с королевой Великобритании на борту 15 минут кружил над авиабазой "Нортхолт" на севере Лондона. Как только погода позволила, он посадил самолет, после чего Елизавета отправилась в Виндзорский замок.

Монарх вернулась в столицу, чтобы принять участие в праздновании собственного 70-летнего юбилея пребывания на троне. До этого она несколько дней провела в своем замке Балморал в Шотландии.

Праздничные мероприятия по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II, а также ее 96-летия начнутся 2 июня. Откроет их традиционный парад и пушечный салют. 3 июня в соборе Святого Павла состоится торжественная служба, посвященная выражению признательности королеве за служение нации в течение 70 лет, что стало рекордом в британской истории.

4 июня у Букингемского дворца пройдет концерт с участием рок-группы Queen, американской певицы Дайаны Росс и Сэма Райдера. Также перед жителями Лондона выступят Эд Ширан и Клифф Ричард. Пройдут королевские скачки и приемы. Кульминацией праздничных мероприятий станет запланированный на 5 июня парад с участием 10 тысяч человек, среди которых ожидаются знаменитости.

Ранее сообщалось, что компания Mattel выпустила куклу Barbie "Королева Елизавета II" в честь 96-летия монарха. Кукла одета в платье цвета слоновой кости, на ней украшенная орденскими знаками голубая лента. Голову куклы украшает тиара, которая создавалась по мотивам тиары с бахромой королевы Марии. В ней Елизавета II была на свадьбе с принцем Филиппом.

