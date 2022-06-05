В Британии Елизавету II поздравили с 70-летием правления

Британские знаменитости поздравили королеву Великобритании Елизавету II с 70-летием правления. Причем, не только люди.

В компании известных музыкантов, актеров и писателей оказался знаменитый медвежонок Паддингтон. Ее Величество приняла героя детских фильмов и книг в Букингемском дворце.

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