Грузовик опрокинулся на съезде с МКАД на Калужское шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовик опрокинулся в тоннеле на съезде с внутренней стороны МКАД в сторону Калужского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия работают оперативные службы города.

Из-за ДТП движение осуществляется по одной полосе из двух. При этом движение на участке не затруднено.

Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в здание в районе пересечения Таганской улицы и Марксистского переулка. В момент аварии пешеходов на тротуаре не было. В результате никто не пострадал.

