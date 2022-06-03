Свыше 110 тыс человек оказались в опасности из-за оползней на юге Японии

На юге Японии после мощных и продолжительных дождей возникла угроза оползней. В префектуре Окинава в опасной зоне оказались 115 тысяч человек. Им советуют срочно эвакуироваться.

В Японии наступил сезон сливовых дождей. В Окинаве сильные осадки отмечают с начала недели. 31 мая рекомендации об эвакуации уже получили 360 тысяч жителей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

