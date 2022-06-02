Присяжные признали Эмбер Херд виновной в клевете на экс-супруга Джонни Деппа

Суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете на Джонни Деппа. Теперь актриса должна заплатить ему 15 миллионов долларов. Изначально Херд обвинила Деппа в домашнем насилии, после чего последовал иск о клевете. При этом Депп тоже заплатит. Сам он по решению суда наклеветал на два миллиона долларов.

Роман Эмбер и Джонни завязался в 2009 году после встречи на съемках "Ромового дневника". В 2015 году голливудские звезды поженились, а спустя два года развелись.

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