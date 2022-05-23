Адвокат Моргенштерна объяснил, почему рэпера должны исключить из списка иноагентов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сергей Жорин, адвокат Моргенштерна, который с 6 мая признан в России иноагентом, подтвердил, что рэпер обжаловал в суде решение Минюста РФ о его включении в соответствующий список. В беседе с News.ru юрист отметил, что музыкант не может быть иноагентом, поскольку не занимается политической деятельностью.

"Мы просим признать включение в список иноагентов незаконным. В соответствии с законом Алишер не может быть признан иностранным агентом в первую очередь потому, что никогда не занимался и не занимается политической деятельностью", – сказал он.

По его словам, теперь Минюст должен будет доказать, что Моргенштерн все же подпадает под критерии лица, исполняющего функции иностранного агента. Если иск будет рассмотрен в рамках закона, считает Жорин, то рэпера должны будут исключить из списка иноагентов.

6 мая Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов рэпера Моргенштерна. Из материалов ведомства следует, что музыкант получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd, кроме того, часть средств поступала ему и с Украины. Также отмечалось, что рэпер занимался политической деятельностью.

23 мая стало известно, что Моргенштерн обжаловал в Замоскворецком районном суде Москвы свое включение в список иноагентов.

