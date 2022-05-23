Моргенштерн обжаловал в суде внесение его Минюстом РФ в список иностранных агентов

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Представитель рэпера Алишера Моргенштерна обжаловал в Замоскворецком суде Москвы решение о внесении музыканта Минюстом РФ в список иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС.

"Алишер является деятелем культуры и искусства, политическую деятельность не осуществляет, а потому не может быть признан лицом, выполняющим функции иностранного агента" – сказал адвокат Сергей Жорин.

Он добавил, что решение Минюста обжаловано в Замоскворецком районном суде Москвы, который уже зарегистрировал исковое заявление музыканта.

Ранее сообщалось, что Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов рэпера Моргенштерна, о чем свидетельствуют данные реестра. Из материалов следует, что музыкант получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd. Часть средств, по данным Минюста, поступала ему и с Украины. В документе отмечается, что рэпер занимался политической деятельностью.

В реестре физических лиц, выполняющих в России функцию иностранного агента, Моргенштерн занимает пятую строчку.

