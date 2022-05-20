Адвокат Моргенштерна сообщил о ботаниках, установивших вид конопли на тату артиста

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Адвокат Алишера Моргенштерна (признан иноагентом на территории РФ) Сергей Жорин рассказал, что к делу о пропаганде наркотиков в клипах артиста были привлечены ботаники, которые установили наличие на теле рэпера татуировки в виде изображения конопли.

"Сегодня состоялось судебное разбирательство, в суде были допрошены ботаники, которые подтвердили, что на теле есть татуировки. Этого суду оказалось достаточно, Моргенштерна признали виновным в пропаганде и приговорили к штрафу 100 тысяч рублей", – приводит "Газета.ру" его слова.

Он уточнил, что специалисты определили вид и подвид растения на татуировке.

По словам адвоката, в материалах дела были найдены нарушения, оно было возвращено обратно в полицию. Однако позже полиция Набережных Челнов еще раз отправила те же материалы дела с экспертизой в суд, тогда их приняли к рассмотрению.

Жорин отметил, что решение планируется обжаловать.

Набережночелнинский городской суд ранее оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в трех видеоклипах. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

