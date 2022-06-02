Эмбер Херд прокомментировала решение суда по делу о клевете на Джонни Деппа

08:11
Фото: АР/Evelyn Hockstein/Pool
Экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Херд заявила, что разочарована решением присяжных по делу о клевете на актера. Об этом сообщает News.ru.
"Разочарование, которое я испытываю, превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа", – сказала актриса.
Она также высказала обеспокоенность тем, какое влияние итог судебного разбирательства с Деппом окажет на других женщин. Кроме того, по ее словам, из-за решения суда она потеряла право говорить свободно и открыто.
Накануне суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа по делу о защите его чести и достоинства. По решению суда актриса должна выплатить 15 миллионов долларов экс-супругу в качестве компенсации. При этом суд также обязал Джонни Деппа выплатить компенсацию в размере 2 миллионов долларов по встречному иску Эмбер Херд о клевете.
Супруги расстались в 2017 году, затем последовал скандальный развод. После расставания Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а бывшая жена ему неоднократно изменяла.
Недавно Депп представил суду доказательства насилия со стороны Херд. Он принес аудиозапись, сделанную им во время ссоры с экс-супругой. Также на аудио слышно, что на уточняющий вопрос актера о том, она ли начала драку, Херд отвечает положительно.
Присяжные признали Эмбер Херд виновной в клевете на экс-супруга Джонни Деппа
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