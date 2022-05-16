В Румынии заявили, что организаторы "Евровидения" заменили оценки в пользу Украины

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Организаторы "Евровидения" заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам конкурса, отдав высший балл Украине, заявила глава румынской делегации Юлиана Марчук.
По ее словам, представители из Румынии хотели поставить высший балл участникам из Молдавии.
"Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны", – приводит слова Марчук РИА Новости.
Отмечается, что Молдавия не получила от Румынии ни одного балла из-за внесенных организаторами "Евровидения" изменений .
Как сообщает румынский телеканал TVR, перед объявлением голосования Европейский вещательный союз отстранил от конкурса жюри шести стран, сославшись на некую неправильную схему голосования, однако не уточнил, о каких именно странах идет речь.
"Мы повторяем, что ни жюри, ни представители TVR не были уведомлены после второго полуфинала о существовании каких-либо подозрений по поводу голосования Румынии. Поэтому правила были изменены во время конкурса, без предварительного уведомления участников", – говорится в заявлении телекомпании.
Финал "Евровидения-2022" состоялся 15 мая на арене Pala Olimpico в Италии. Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra, набравшая 631 балл. Второе место заняли исполнители из Великобритании, третье – певица Chanel из Испании.
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