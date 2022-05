Музыкальный критик назвал главного фаворита на победу в "Евровидении-2022"

В Италии 10 мая стартовал международный конкурс песни "Евровидение". В этом году Россию отстранили от участия на фоне ситуации на Украине. Между тем эксперты прогнозируют победу украинской группе Kalush Orchestra, представившей песню Stefania. С этой композицией хип-хоп-коллектив вышел в "Гранд финал", который состоится 14 мая. Рассказываем, какие прогнозы дают музыкальные критики о возможном победителе "Евровидения-2022".



"Евровидение" без России

Фото: AP Photo/Luca Bruno

В королевском дворце Венария, расположенном в пригороде итальянского Турина, 10 мая прошел первый полуфинал 66-го музыкального конкурса "Евровидение". В этом году за победу борются 40 стран, среди которых нет России. 25 февраля организатор "Евровидения" Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что в связи с ситуацией на Украине РФ не будет представлена на фестивале в 2022 году.

В заявлении отмечалось, что участие российских музыкантов может нанести ущерб репутации мероприятия. Кроме того, россияне не смогут проголосовать за понравившихся им артистов. Об этом рассказал исполнительный продюсер "Евровидения" Клаудио Фазуло.





Клаудио Фазуло исполнительный продюсер "Евровидения" Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории.

По итогам первого полуфинала из 17 стран в "Гранд финал" вышли Украина (Kalush Orchestra с песней Stefania), Литва (Monika Liu c песней Sentimentai), Швейцария (Marius Bear с песней Boys Do Cry), Нидерланды (S10 с песней De Diepte), Молдова (Zdob şi Zdub&Advahov Brothers c песней Trenulețul), Португалия (MARO c песней Saudade, Saudade), Исландия (Systur c песней Með Hækkandi Sól), Греция (Amanda Georgiadi Tenfjord c песней Die Together), Норвегия (Subwoolfer c песней Give That Wolf A Banana) и Армения (Rosa Linn с песней Snap).

Второй полуфинал запланирован на 12 мая, в нем будут участвовать еще 18 стран, включая Финляндию, Израиль, Сербию, Азербайджан, Грузию, Мальту, Сан Марино, Австралию, Кипр, Ирландию, Северную Македонию, Эстонию, Румынию, Польшу, Черногорию, Бельгию, Швецию и Чехию. 14 мая состоится "Гранд финал", по результатам которого станет известно имя победителя "Евровидения-2022".

Вместе с тем мероприятие не обошлось и без звездных скандалов. В частности, певец Филипп Киркоров сообщил, что прилетел на конкурс, из-за чего получил критичные отзывы в соцсетях.





Филипп Киркоров певец Вот я и на базе. <...> По специальному приглашению за заслуги перед "Евровидением". Я не мог отказать себе в удовольствии принять это приглашение и приехать сюда абсолютно независимым гостем организаторов сего мероприятия.

Одни пользователи, обращаясь к Киркорову, отмечают: "Наших не пустили, а вы там что потеряли?" Другие пишут: "Без России что там делать?" При этом некоторые юзеры поддержали певца, объяснив его появление на конкурсе требованием профессии.



Победитель предопределен?

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко рассказал Москве 24, что в этом году "Евровидение" будет "политизировано как никогда". Одним из фаворитов песенного конкурса является украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania, объясняет эксперт.





Павел Рудченко продюсер, музыкальный критик Мне кажется, они не проcто войдут в тройку, а займут первое или второе место. Но опять же из жалости <...> Если бы не было ситуации вокруг Украины, я бы этот трек поставил дальше, чем прошлогоднюю группу (Go_A от Украины). Он бы попал где-нибудь за десятку.

По словам критика, выступление Kalush Orchestra по музыкальной структуре повторяет номер украинской группы Go_A, занявшей на "Евровидении-2021" пятое место с композицией Shum. "По своей музыкальной структуре опять этника. Но у Go_A выступление было более четко отработано, и по вокальной партии они были более стабильны", – уточнил Рудченко.



Kalush Orchestra – украинская хип-хоп-группа, основанная в 2019 году. В творчестве сочетает этнические мотивы с современным звучанием. Группа названа в честь украинского города Калуш, который является родным для основателя коллектива Олега Псюка. Песня Stefania, с которой они выступают на "Евровидении", посвящена матери фронтмена Kalush Orchestra.



Он добавил, что основатель и солист Kalush Orchestra Олег Псюк не показал тембровых красок и интересных мелизмов – это различные мелодические украшения звука, не меняющие темпа и ритмического рисунка мелодии. "Он всю песню просто грубо лажал. Да, там было интересное включение речетатива, но это старый метод", – заключил критик.

Продюсер Яна Рудковская также предрекла первое место украинскому коллективу на "Евровидении-2022". Эта победа может стать третьей по счету для Украины на музыкальном конкурсе. "Руслане и Джамале победа так и не принесла большой популярности ни у себя в стране, ни за ее окрестностями! Посмотрим, чем закончится эта история!" – высказалась Рудковская в соцсетях.

Примечательно, что изначально Украину на "Евровидении-2022" должна была представлять певица Алина Паш, которая победила в национальном отборе с песней Тіні забутих предків" ("Тени забытых предков"). Однако на фоне обвинений в посещении Крыма артистке пришлось снять свою кандидатуру. В итоге вместо нее поехала группа Kalush Orchestra, занявшая второе место в национальном отборе.