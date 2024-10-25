Минприроды РФ опровергло сообщения об ограничении ввоза кондиционеров и холодильников

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Минприроды РФ опровергло информацию об ограничении ввоза в Россию кондиционеров и холодильников, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В министерстве уточнили, что ввоз хладагентов, используемых в кондиционерах и холодильниках, не ограничивался.

"Квотирование и сокращение хладагентов закреплено страновыми обязательствами по Монреальскому протоколу. В нем же прописан перечень: и моновещества, и смеси. Этот перечень неизменен", – подчеркивается в сообщении ведомства.

По информации министерства, к 2024 году разрешения на ввоз хладагентов уже сократились на 5%, а со следующего года сокращение квот произойдет на 35%. После квоты планируется уменьшить лишь в 2029 году – на 70% от базовой линии. Кроме того, в Минприроды обратили внимание на то, что с 2022 года о квотах неоднократно предупреждали все заинтересованные ведомства.

"Важно отметить, что под регулирование подпадают только определенные газы, им давно уже придуманы более экологичные и дешевые заменители. Именно поэтому страны должны снижать использование вредных газов", – заключили в министерстве.

В свою очередь, директор по связям с общественностью Ассоциации РАТЭК Антон Гуськов в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил, что участники рынка не были готовы к подобному ограничению ввоза. Он отметил, что до новых требований под ограничения подпадали 10% кондиционеров, сейчас же для 90% таких устройств требуется лицензия.

"Чтобы пройти все процедуры, связанные с лицензированием на бытовой кондиционер <…> нужно порядка 800 тысяч рублей", – поделился эксперт.

Кроме того, по его словам, процесс лицензирования занимает большое количество времени – иногда до трех месяцев. Поэтому Гуськов выразил надежду, что участникам рынка и государству удастся найти компромисс.

"Просто это может привести действительно к коллапсу. Здесь дело даже не в подорожании, а в том, что пока 3 месяца будут идти процедуры, товар просто не будет попадать на полки", – заключил эксперт.

Ранее некоторые СМИ писали о том, что Минприроды ограничило ввоз в Россию продукции с хладагентом – веществом, которое охлаждает воздух и обеспечивает поддержание температурного режима в кондиционерах и холодильниках. Ограничения связывали с обязательным лицензированием продукции с хладагентами. Отмечалось, что теперь лицензия требуется для моновеществ и смесей, хотя для последних раньше лицензия была не нужна.