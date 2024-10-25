РБК: Минприроды ограничило ввоз кондиционеров и холодильников в Россию

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Минприроды ограничило ввоз в Россию продукции с хладагентом – веществом, которое используется в кондиционерах и холодильниках. Оно охлаждает воздух и обеспечивает поддержание температурного режима. Об этом сообщает издание РБК.

Теперь обязательное лицензирование продукции с хладагентами требуется для моновеществ и смесей, хотя для последних раньше лицензия была не нужна. Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники отметил, что до новых требований под ограничения подпадали 10% кондиционеров, сейчас же для 90% таких устройств требуется лицензия.

Похожая ситуация и с холодильным оборудованием. Под ограничения ведомства подпал фреон 410, который сегодня используется в до 50% холодильников. По мнению продавцов электроники, из-за нововведений Минприроды стоимость и сроки поставок кондиционеров и холодильников в Россию вырастут.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России предложил торговым сетям добровольно ограничить цены и наценки на ряд популярных моделей бытовой техники и электроники. Свое решение служба объяснила предотвращением возможного роста стоимости указанных товаров. Помимо этого, инициатива позволит повысить их доступность, а также окажет положительное влияние на рынок.