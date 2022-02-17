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Критики объяснили, сможет ли Украина заменить певицу Алину Паш на "Евровидении"

"Я артистка, а не политик": почему певица от Украины не поедет на "Евровидение"
культураза рубежом

"Евровидение-2022" запланировано на май, однако уже сейчас вокруг мероприятия кипят нешуточные страсти и скандалы. В частности, одержавшая победу в нацотборе на конкурс европейской песни украинская певица Алина Паш отказалась от участия в нем из-за хейта и угроз. Разбираемся в подробностях, а также выясняем, сможет ли Украина заменить артистку.

"Не хочу быть в этой грязной истории"

Фото: youtube/Суспільне Євробачення|Eurovision Ukraine

В середине февраля певица Алина Паш прошла национальный отбор на конкурс "Евровидение-2022" от Украины. Девушка исполнила песню "Тіні забутих предків" ("Тени забытых предков") и набрала победные 15 баллов по результатам голосования жюри и зрителей.

Однако вскоре выяснилось, что артистка внесена в базу скандального украинского сайта "Миротворец". В данный реестр попадают люди, которые, по мнению авторов портала, являются "угрозой" для национальной безопасности Украины. Исполнительница оказалась в черном списке из-за посещения Крыма в 2015 году. Данный факт посчитали "сознательным нарушением" украинской границы.

В связи с этим местный телеканал "Суспильне" ("Общественное") направил запрос в Государственную пограничную службу Украины (ГНСУ), чтобы выяснить все обстоятельства. Для участия в отборе команда Алины Паш ранее предоставляла справку о посещении полуострова через украинскую границу. В "Суспильне" попросили пограничников оценить документ на предмет подделки. При этом подписание договора с певицей об участии в конкурсе европейской песни было отложено до завершения проверки.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он отметил, что из-за скандала страну могут и вовсе не допустить до участия в "Евровидении-2022".

Если Европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться.
Николай Чернотицкий
председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины

15 февраля пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что Алина Паш не получала справку о законном пересечении границы во время поездки в Крым.

Фото: youtube/Суспільне Євробачення|Eurovision Ukraine

На фоне скандала и волны негатива артистка приняла решение снять свою кандидатуру с участия в конкурсе. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе "Евровидение". К сожалению. Мне очень жаль.
Алина Паш
певица

Певица поделилась с подписчиками, что не ожидала такого разворота событий. В частности, она рассказала, что подверглась угрозам и взломам социальных сетей.

"Во что вылилась эта история – это совсем не то, что я закладывала в свою песню. Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску в социальных сетях, угрозам", – отметила Алина Паш.

Касаемо справки артистка заявила, что документ получил член ее команды, а не она сама. "Что видела я? Справку. На вид официальную. В ней были настоящие даты въезда <...>, правильно указанный КПВВ "Чаплинка", через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка не есть настоящая, никто из команды не имел", – призналась она.

О том, что певица посещала Крым, стало известно в 2019 году. Тогда она впервые столкнулась с хейтом и угрозами, которые в том числе поступали и ее родным. В свою защиту девушка заявила, что с момента создания своего коллектива не давала концертов в РФ, а на полуостров в 2015 году ездила на свадьбу знакомых. Она также отмечала, что ее визит в Москву в 2017 году был связан с личными делами.

В этом году 66-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет на арене Pala Olimpico в итальянском Турине. Полуфинал запланирован на 10 и 12 мая, тогда как финал состоится 14 мая.

"Евровидение" – конкурс песни?

Фото: youtube/Суспільне Євробачення|Eurovision Ukraine

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с Москвой 24 отметил, что любые международные конкурсы сопряжены с политикой, хотя это и несправедливо по отношению к артистам.

Смотрят не на ваше лицо, а на ваш паспорт. Какого цвета и дизайна паспорт, откуда вы пришли. Вы представляете страну, на вас смотрят не просто как на частное лицо, приехавшее отдыхать, на вас смотрят как на представителя страны, откуда вы приехали. А это политика.
Сергей Соседов
музыкальный критик

По его словам, заложниками политической ситуации на Украине часто оказываются музыканты. "Мне жалко артистов. Алина Паш очень талантливая певица, я ее знаю. У нее мощный голос, она хороша собой", – рассказал музыкальный критик.

Он также добавил, что многие украинские артисты хотели бы выступать в России, но не имеют такой возможности из-за нападок со стороны местной власти. Касаемо продолжения участия Украины в "Евровидении" Соседов отметил, что, вероятнее всего, будет предложена новая кандидатура вместо Алины Паш.

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко рассказал Москве 24, что подобные манипуляции уже неоднократно применялись украинскими властями.

Регулярно эти нападки происходят. Я считаю, что это недалекая политическая возня, которая в принципе мешает работе представителей искусства и культуры. Эти сферы должны быть изначально аполитизированы, не должно быть какого-то влияния на артистов.
Павел Рудченко
продюсер, музыкальный критик

По словам Рудченко, если у Украины есть запасной участник, то они успевают представить его к выступлению на "Евровидении". Музыкальный критик также добавил, что украинские исполнители всегда отличаются интересными и талантливыми номерами.

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