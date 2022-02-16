Украинская певица отказалась от участия в "Евровидении"

20:43
Фото: instagram.com/alinapash
Украинская певица Алина Паш, которая должна была представлять страну на "Евровидении", сняла свою кандидатуру с участия в песенном конкурсе. Об этом артистка рассказала у себя в Instagram.
"Я гражданка Украины, я соблюдаю законы Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что вылилась эта история – это совсем не то, что я закладывала в свою песню. <...> Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе "Евровидение", – написала она.
Паш оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что она посещала Крым после его присоединения к России. В 2015 году артистка прибыла на полуостров российскими авиалиниями, что запрещено законодательством Украины. Тем не менее она передала властям справку о том, что пересекла границу с украинской стороны. Артистку обвинили в предоставлении поддельного документа, она же возложила вину на своего директора.
Ранее начался прием заявок на "Детское Евровидение – 2022" в Армении. Российский отборочный тур пройдет в три этапа до 1 сентября. Сначала профессиональное жюри отбирает песни, соответствующие всем критериям конкурса, а после определяются участники финала национального тура. На третьем этапе победителя определят члены жюри и зрители.
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