Россия выступит в первом полуфинале "Евровидения-2022"

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Россия выступит во второй части первого полуфинала "Евровидения-2022", следует из результатов жеребьевки в Италии, опубликованных на странице конкурса в Instagram.
О том, кто будет представлять Россию на "Евровидении", пока неизвестно. Исполнителя позже выберет ВГТРК. После этого будет известен порядковый номер.
Первый полуфинал состоится 10 мая 2022 года.
Ранее сообщалось, что на детском песенном конкурсе "Евровидение-2021" победила представительница Армении Малена с песней Qami Qami. Она получила 109 баллов от жюри и 115 баллов от телезрителей.
Участница из России, 12-летняя Татьяна Меженцева, заняла седьмое место. На конкурсе она выступила с песней Mon Ami. За день до выступления у девочки возникли проблемы со связками. Они воспалились, после того как она простудилась в самолете.
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