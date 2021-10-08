"Евровидение-2022" состоится в итальянском Турине – СМИ

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Международный песенный конкурс "Евровидение-2022" пройдет в итальянском Турине. Об официальном утверждении в ближайшее время объявит государственная итальянская радиотелевизионная корпорация "РАИ", сообщает агентство ANSA.

При этом на город проведения конкурса также претендовали Милан, Болонья, Римини и Пезаро.

Финал "Евровидения-2021" состоялся 22 мая в Роттердаме. В нем участвовали исполнители из 26 стран.

Победителем стала итальянская группа Maneskin. Певица Manizha, представлявшая Россию на конкурсе, заняла девятое место.

Российская исполнительница также назвала имена понравившихся ей участников конкурса. В ее личный топ-3 вошли музыканты из Исландии, Литвы и Швейцарии.

