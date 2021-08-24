Организаторы "Детского Евровидения" раскрыли подробности конкурса

Фото: junioreurovision.tv/EBU / STIJN SMULDERS

Организаторы "Детского Евровидения" раскрыли темы конкурса этого года. Источниками вдохновения стали сразу три темы. При этом ранее на "Евровидении" объявляли лишь одну, сообщает Eurovision.tv.

Слоган "Воображай" призывает поднять голову к звездному небу и вспомнить о путешествиях Жюля Верна, а также дать волю мечтам и фантазии, считают организаторы. Рождество и праздничная ель не просто так стали символами конкурса, ведь фестиваль пройдет в декабре 2021 года. Третьей темой стал Париж и его знаменитая Эйфелева башня – символ Франции.

Международный музыкальный конкурс пройдет 19 декабря 2021 года во Франции.

Ранее сообщалось, что поездка на "Евровидение"обошлась певице Manizha более чем в 10 миллионов рублей. Она отметила, что часть финансовой нагрузки взял на себя Первый канал.