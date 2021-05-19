Выступление Manizha стало самым популярным в YouTube "Евровидения-2021"

Manizha покорила "Евровидение". Выступление российской певицы в полуфинале стало самым популярным на YouTube-канале конкурса.

Видео с песней Russian Woman набрало более миллиона просмотров. В комментариях люди пишут, что выступление довело их до слез.

Самым ярким моментом шоу называют появление большого экрана, на котором десятки самых разных женщин начинают петь вместе с Manizha.

Российская певица прошла в финал. Он состоится 22 мая. Также в финале выступят исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Украины и других стран. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.