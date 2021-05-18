Собянин открыл Музей транспорта Москвы и павильон "Цветоводство" на ВДНХ

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Сергей Собянин открыл выставочную площадку Музея транспорта Москвы в павильоне "Транспорт СССР" и новую экспозицию павильона "Цветоводство" на ВДНХ.

"Сегодня мы открываем сразу два музея. Первый: выставочное пространство Музея транспорта. Первая экспозиция посвящена историческому заводу АЗЛК "Москвич", который стал, по сути дела, основой всей автомобильной промышленности страны. Москвичи могут гордиться тем, что на их территории существовал этот прекрасный завод. Площадка "Москвича" также работает на автомобилестроение и высокие технологии", – сказал градоначальник.

По его словам, в павильоне "Транспорт СССР" будут проводиться выставки, посвященные разным сюжетам истории транспортного комплекса столицы.

Собянин уточнил, что все желающие смогут увидеть уникальные образцы техники и автомобилестроения. А через несколько месяцев появятся экспозиции, посвященные будущему транспорта.

По словам мэра, в нынешнем году планируется открыть 15 объектов культуры, в числе которых музеи и экспозиции.

"На ВДНХ создается целый кластер транспортных музеев: музей российских железных дорог, музей современного транспорта и спортивных машин, который строится рядом. Это музей гаража особого назначения, то есть такой большой автомобильный кластер на ВДНХ", – добавил глава города.

В материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы говорится, что экспозиция "Мечта москвича" занимает четыре зала павильона № 26. Там можно посмотреть 30 экспонатов транспортной коллекции и более 300 других артефактов из коллекций Музея транспорта города.

В зале главной экспозиции посетители попадут в кадры-инсталляции популярных советских фильмов.

К сентябрю текущего года планируется запуск просветительской программы для детей и взрослых и открытие детской студии автомобильного дизайна.

Для павильона "Цветоводство" специалисты подготовили современную мультимедийную экспозицию, посвященную столичной природе. В нее вошли сады "Четыре сезона" – пространство с четырьмя ландшафтными экспозициями и четырьмя тематическими арт-объектами.

Арт-павильон "Метаморфозы природы" представляет собой интерактивное мультимедийное пространство, посвященное бабочкам и цветам. А в "Доме муравья" можно увидеть живых муравьев.

13 мая на ВДНХ стартовал экскурсионный сезон. Выставка представила новый тур "ВДНХ цветущая", который полностью посвящен ее ландшафтному оформлению. Также появился новый квест "Отгадай ВДНХ", в котором группе участников нужно будет определить знаменитые павильоны, фонтаны и скульптуры по фотографиям их фрагментов.

Также на ВДНХ есть экскурсии на электрокарах, в ходе которых гид расскажет о создании сельскохозяйственной выставки и ее торжественном открытии в 1939 году.

Все мероприятия, проходящие на территории ВДНХ, проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм. Посетителям необходимо носить маски и перчатки, а также придерживаться социальной дистанции.

