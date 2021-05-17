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Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание Президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем фонда является фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества", – отмечается в указе.

Ранее Путин подписал закон о деятельности гидов и экскурсоводов. С 1 июля к работе не допустят специалистов, которые не прошли аттестацию. Сдавшим экзамен выдадут специальную идентификационную карточку и занесут в единый федеральный реестр.