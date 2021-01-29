Москвичи в память о Лановом несут цветы к памятнику героям фильма "Офицеры"

Москвичи в память об актере Василии Лановом несут цветы к памятнику, посвященному героям фильма "Офицеры", сообщает РИА Новости.

Монумент, композиция которого воспроизводит сцену из фильма, где Лановой сыграл роль Ивана Вараввы, установили на Фрунзенской набережной 9 декабря 2013 года.

К полудню пятницы весь памятник уже покрыт розами, гвоздиками и хризантемами. Военные, возлагая цветы, отдают честь.

Прощание с Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре 1 февраля, а похоронят его на Новодевичьем кладбище.

Советский и российский актер театра и кино, общественный деятель, педагог Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. Соболезнования родным и близким выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.

2 января Лановой был госпитализирован с коронавирусом. Актеру был поставлен диагноз "пневмония" в связи с поражением пяти процентов легких. 28 января его перевели в реанимацию, где позднее он скончался.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и другим. С 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова.

Исполнял роли в спектаклях "Гамлет", "Принцесса Турандот", "Каменный гость". Среди его наград – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и другие.

