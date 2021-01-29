Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Прощание с Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре. Дата церемонии будет объявлена позднее. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, прощание с Василием Семеновичем, великим вахтанговцем, состоится в его родном театре, где он прослужил до конца своих дней. Дата прощания и похорон будет известна позже", – рассказали в пресс-службе театра.

Актер Александр Иншаков в беседе с Москвой 24 выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР.

"Он был замечательным человеком. Это целая веха в нашей истории. Работали с ним, были в Стамбуле, где снимали нашу картину. Я вместе с ним был членом общественного совета при Минобороне. Всегда любая встреча с Василием Семеновичем была очень приятной. Большая потеря для всех", – сказал Иншаков.

Кроме того, слова поддержки близким актера прозвучали и от Владимира Путина. Президент направил им телеграмму.

Соболезнования выразил также Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что мужественные герои, которых играл актер, стали кумирами миллионов зрителей.

Народный артист СССР Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. Ранее его перевели в реанимацию.

2 января у Ланового и его супруги обнаружили коронавирус, было принято решение о госпитализации. У актера выявили поражение пяти процентов легких и поставлен диагноз "пневмония".

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и другим. С 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова.

Исполнял роли в спектаклях "Гамлет", "Принцесса Турандот", "Каменный гость". Среди его наград – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и другие.

