Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Прощание с Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре. Дата церемонии будет объявлена позднее. Об этом сообщает РИА Новости.
"Конечно, прощание с Василием Семеновичем, великим вахтанговцем, состоится в его родном театре, где он прослужил до конца своих дней. Дата прощания и похорон будет известна позже", – рассказали в пресс-службе театра.
Актер Александр Иншаков в беседе с Москвой 24 выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР.
"Он был замечательным человеком. Это целая веха в нашей истории. Работали с ним, были в Стамбуле, где снимали нашу картину. Я вместе с ним был членом общественного совета при Минобороне. Всегда любая встреча с Василием Семеновичем была очень приятной. Большая потеря для всех", – сказал Иншаков.
Кроме того, слова поддержки близким актера прозвучали и от Владимира Путина. Президент направил им телеграмму.
Соболезнования выразил также Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что мужественные герои, которых играл актер, стали кумирами миллионов зрителей.
Народный артист СССР Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. Ранее его перевели в реанимацию.
2 января у Ланового и его супруги обнаружили коронавирус, было принято решение о госпитализации. У актера выявили поражение пяти процентов легких и поставлен диагноз "пневмония".
Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и другим. С 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова.
Исполнял роли в спектаклях "Гамлет", "Принцесса Турандот", "Каменный гость". Среди его наград – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и другие.
"Звезды советского экрана": Василий Лановой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: