Manizha потратила на Евровидение около 11 миллионов рублей

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Поездка на Евровидение обошлась певице Manizha более чем в 10 миллионов рублей. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Она отметила, что часть финансовой нагрузки взял на себя Первый канал. В частности, телеканал оплатил заявку.

"Это огромные деньги: перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер", – объяснила Manizha.

По ее словам, в 2021 году финансовая нагрузка выросла в связи с тем, что участникам нужно было снять резервное видео своего выступления. Это было необходимо на случай, если бы Европейский вещательный союз решил провести конкурс онлайн.

"Сделать такое видео – тоже финансовая нагрузка. Ее мы с Первым каналом поделили пополам. Они предоставили техническую часть: студию, микрофоны, свет и так далее. За это большое спасибо", – заключила певица.

Финал "Евровидения" состоялся 22 мая в Роттердаме. Участие в конкурсе приняли исполнители из 26 стран. Россия заняла девятое место.