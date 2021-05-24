В Госдуме оценили требование украинского жюри изменить правила "Евровидения" из-за РФ

Не успело отгреметь "Евровидение-2021", как шлейфом за мероприятием потянулись скандалы. В частности, некоторые зрители обвинили жюри конкурса в коррумпированности. Также они отметили общие проблемы с телеголосованием. А со стороны Украины и вовсе прозвучало предложение изменить правила конкурса: запретить украинцам оценивать выступление россиян и наоборот. Разбираемся, действительно ли "Евровидение" стало политизированным мероприятием, нуждается ли оно в реформе или лучше его отменить.



"Соревнование носит политический характер"

Финал конкурса "Евровидение", который в этом году проходил в Нидерландах, состоялся в ночь на 23 мая. Первое место с результатом в 524 балла заняла рок-группа Maneskin из Италии. По словам бас-гитаристки группы Виктории Де Анжелис, команда не ожидала такого успеха.

Тем не менее победу итальянцев омрачил скандал с солистом Maneskin Давида Дамиано: его заподозрили в употреблении наркотиков. В группе обвинения категорически отрицают, а сам фронтмен решил добровольно пройти тест на наличие запрещенных веществ в организме по прибытии домой.

Исполнительница от России Manizha заняла 9-е место, набрав в сумме 204 балла. Профессиональное жюри из разных стран присудило певице 104 балла, еще 100 достались ей от зрителей. По словам россиянки, она выложилась на сцене на 100% и гордится собой.

Однако после шоу многие зрители остались разочарованы результатами конкурса. Некоторые столкнулись с проблемами при голосовании за полюбившихся участников, другие обвинили жюри в коррумпированности.

"Я считала "Евровидение" последним легальным шоу и была удивлена, узнав, что некоторые страны получили ноль голосов, хотя я и мои друзья голосовали за них. Это вздор! Лжецы!" – заявила в комментариях одна из зрительниц.





комментарий одного из пользователей Давайте будем реалистами. Это соревнование носит политический характер. У Швейцарии была лучшая песня. Италии даже не нужно было проходить квалификацию, они прошли в финал автоматически. Стыд!

Свое недовольство процедурой голосования высказал и член профессионального жюри "Евровидения" от Украины Игорь Кондратюк. По его словам, необходимо запретить России судить украинских представителей и наоборот. Чтобы этого не происходило, он предложил изменить правила конкурса.

"Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы – никогда", – написал Кондратюк в своей колонке.

В текущем году на "Евровидении" профессиональное жюри России и Украины не дали друг другу ни одного балла. В то же время по результатам зрительского голосования украинский коллектив Go_A получил от российских зрителей семь баллов, а Manizha удостоилась четырех баллов от украинских любителей музыки.



Конкурс лучше закрыть?

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с Москвой 24 заявила, что "Евровидение" в последние годы является политизированным.

"У меня к этому конкурсу пропало доверие. Это произошло после побед некоторых участников. Конкурс потерял свое значение как художественный", – заявила парламентарий.





Елена Драпеко первый зампред комитета Госдумы по культуре У этого конкурса такой принцип. Это же зрительское голосование. Голосуют по принципу принадлежности к тому или другому блоку стран. На мой взгляд, это абсолютно неверное отношение к искусству.

По ее словам, высказывания наподобие мнения представителя украинского жюри Игоря Кондратюка и ведут к политизации "Евровидения". По этой причине конкурс потерял свою значимость как культурный проект, считает Драпеко.

"Они пытаются и спорт политизировать, и культуру. Это очень плохое начинание. Слава богу, в классическом искусстве этого нет. И наши конкурсы, и имени Чайковского, и Римского-Корсакова, они очень высокого класса. Там участников оценивают именно по уровню мастерства, а не по национальной принадлежности. В этом плане мы, конечно, выигрываем", – отметила собеседница Москвы 24.

По ее мнению, если организаторы "Евровидения" смогут свести к минимуму политическую составляющую конкурса, интерес к нему возрастет.





Елена Драпеко первый зампред комитета Госдумы по культуре Когда "Евровидение" начиналось, это был конкурс мастерства. Мы отправляли туда новых молодых исполнителей, нам было интересно в нем участвовать. Если вернуться к истокам конкурса, все было бы хорошо.

Первое место "Евровидения" заняла рок-группа из Италии

Музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с Москвой 24 также согласился, что "Евровидение" на протяжении многих лет является политизированным конкурсом.

"К примеру, в этом году такие страны, как Франция, Италия и Великобритания, не проходили отборочные полуфиналы и сразу попадали в финал. Получается, все остальные участники должны показать себя и подтвердить свое мастерство, а эти страны уже имеют определенные привилегии", – указывает он.

Критик добавил, что в текущем году зрители конкурса больше обращали внимание на вокальные данные и работу артистов, а не на эпатажные выходки. В этом плане "Евровидение-2021" выгодно отличалось от шоу предыдущих лет, заявил Рудченко.

При этом он считает, что в современном мире уйти от политизированности конкурсов практически невозможно. Критик подчеркнул, что эту проблему не поможет решить даже отмена "Евровидения" и организация вместо него другого международного музыкального смотра.





Павел Рудченко музыкальный критик Сейчас, будь то европейский или американский конкурсы, они в той или иной степени политизированы. И ожидать непредвзятое отношение жюри и зрителей тоже не стоит. Когда голосование идет через СМС, очень сложно получить объективную оценку. И будет ли это новый конкурс или реформированный старый, ничего особо не поменяется.

"Понятно, что некоторые страны недовольны полученными голосами. Так будет всегда. Просто и нашей стране, и другим нужно это принять и понять, зачем мы выезжаем на международные конкурсы", – рассуждает собеседник Москвы 24.

Рудченко напомнил, что "Евровидение" является шоу-проектом, на котором артист может показать себя и приобрести известность. Для оценки мастерства необходимо участвовать в профессиональных конкурсах, говорит музыкальный критик.

По итогам прошедшего "Евровидения" Рудченко назвал победу итальянской группы Maneskin справедливой. Он отметил интересную композицию, мощную энергетику на сцене и хороший вокал. Результат конкурсантки от России собеседник Москвы 24 не считает провальным. Однако победой могла бы стать только борьба за тройку, попадание в десятку нельзя расценивать как успех, резюмировал Рудченко.