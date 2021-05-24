Украинское жюри "Евровидения" предложило изменить правила конкурса из-за РФ

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Член профессионального жюри "Евровидения" от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила конкурса. Об этом сообщает "Обозреватель".

Он рассказал, что нужно скорректировать критерии оценки, тем самым запретив представителям РФ судить коллег с Украины и наоборот.

"Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы – никогда", – уточнил Кондратюк.

По итогам конкурса члены жюри от РФ и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла.

Финал "Евровидения" состоялся 22 мая в Роттердаме. В нем участвовали исполнители из 26 стран. Победителем конкурса стала итальянская группа Maneskin. Суммарно участники набрали 524 балла. Свою победу они назвали невероятной.

Певица Manizha, представляющая Россию на "Евровидении", заняла девятое место.