Manizha заняла девятое место на "Евровидении"

Фото: ТАСС/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Певица Manizha, представляющая Россию на "Евровидении", заняла девятое место на конкурсе.
Артистка набрала 204 балла. Из них 104 балла исполнительнице присудили жюри, еще 100 баллов она получила от зрителей.
"Для меня самое главное было – это сделать все на 100 процентов на сцене. И я собой горжусь. Мне очень было важно говорить о наших женщинах, и я не буду переставать о них говорить, я и до "Евровидения" о них говорила, потому что вы самые прекрасные", – прокомментировала Manizha в эфире "Первого канала".
Также артистка поблагодарила всех, кто голосовал за нее, и зрителей в зале.
"Я сделала все для того, чтобы русский язык прозвучал в 39 странах одновременно! Мы показали, что наша страна – разная, многонациональная, но мы вместе! Я благодарю всех, кто поддерживал! Всех, кто голосовал! Я правда чувствовала эту поддержку в непростое, но такое важное для нашей команды время", – добавила Manizha.
Победителем конкурса стала итальянская группа Maneskin. Суммарно участники набрали 524 балла. Свою победу они назвали невероятной.
Финал "Евровидения" состоялся 22 мая в Роттердаме. В нем участвовали исполнители из 26 стран.
Накануне определились все участники финала конкурса. Кроме Manizha за победу боролись представители Албании, Сербии, Болгарии, Португалии, Молдавии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции, Финляндии, Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
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