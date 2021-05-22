Manizha назвала своего главного конкурента на "Евровидении"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Самым сложным на "Евровидении" стала борьба со стереотипами о странах. Об этом в разговоре с ТАСС сообщила представляющая на конкурсе Россию Manizha.

"Это не конкурсанты. Это ложное ощущение предвзятости к определенным странам", – так певица ответила на вопрос о своем главном конкуренте на конкурсе.

Она отметила, что считает несправедливой ситуацию, при которой чужие нехорошие или хорошие поступки отражаются на обычных людях, которые делают свое дело. И именно с подобным она борется на конкурсе.

Своей задачей исполнительница назвала представление России, которая может быть разной.

"Россия – это огромное государство, имеющее право быть разным. Я считаю, что другие государства должны это понимать", – сказала Manizha.

Наиболее интересными певица назвала артистов, которые сохранили аутентичность и поют на языке своей страны. Среди них представители Франции, Швейцарии и Украины. Она также выделила участницу от Хорватии, которой не удалось пройти в финал.

"На таких артистах и строится уверенность в себе общества. Наступило время для других, для настоящих", – подчеркнула она.

Конкурс этого года Manizha назвала форматным, но сообщила, что в любом случае рада в нем участвовать.

Ранее стало известно, что выступление Manizha с песней Russian Woman на "Евровидении", позволившее певице выйти в финал, набрало миллион просмотров на YouTube. Номер российской исполнительницы публика и пресса встретили с интересом.

