Музыкальные критики поспорили, какое место Manizha займет на "Евровидении"

Участница "Евровидения" от России певица Manizha сумела пробиться в финал конкурса европейской песни. Ряд зарубежных СМИ назвали выступление артистки великолепным. Разбираемся, чем российская исполнительница привлекла европейского зрителя и сможет ли она побороться за победу в состязании музыкальных талантов.



"Королева-убийца"

В полуфинале "Евровидения" Манижа Сангин вышла на сцену третьей по счету. Она исполнила песню Russian Woman о роли русской женщины в современном мире. В начале музыкального номера Manizha появилась в необычном платье. Его сшили из тканей, которые прислали россиянки разных национальностей со всей страны.

По итогам отбора певица стала финалисткой "Евровидения". На пресс-конференции она заявила, что была счастлива находиться на сцене.





Manizha участница "Евровидения" от России В финале я буду немного безумнее, чем сейчас, но я буду собой. Это помогает успеху.

Кроме того, Manizha призвала чаще петь на "Евровидении" на русском языке, так как считает его прекрасным и невероятным. "Я очень горда тем, что я российская женщина, которая поет по-русски", – заявила финалистка конкурса.

Номер Manizha стал настоящим интернет-хитом. За сутки ролик набрал более миллиона просмотров на YouTube.

"Выступление российской певицы Manizha с песней Russian Woman на "Евровидении-2021" в Роттердаме, тепло принятое публикой и прессой, с ходу вырвалось в лидеры среди всех номеров вчерашнего первого полуфинала на официальном YouTube-канале конкурса и уже утром набрало первый миллион просмотров", – рассказали в пресс-службе Первого канала.



Выступление Manizha стало самым популярным в YouTube "Евровидения-2021"

Некоторые пользователи в комментариях под роликом пишут, что песня Manizha буквально довела их до слез.

"Когда она поворачивается и посвящает песню русским женщинам, я начинаю плакать навзрыд. В этом так много силы. С любовью из Колумбии", – высказался пользователь под ником JuD R*2.

Под впечатлением от выступления остались и представители зарубежных СМИ. Испанская журналистка Клара де Брубокс назвала номер Manizha очень свежим и актуальным. По ее словам, многие поддержат певицу за манеру выступления, посыл и харизму.

Журналист из Эстонии Эдгар Гергель отметил, что выступление конкурсантки от России передает энергетику сильной русской женщины. А представительница СМИ из Хорватии Эмилия Гьякометти и вовсе назвала номер великолепным. Саму Manizha она окрестила королевой-убийцей.

Певица из России покорила даже конкурентов. Участник "Евровидения" от Германии Йендрик Зигварт также заявил, что Manizha в своем выступлении была великолепна.





Йендрик Зигварт участник "Евровидения" от Германии Она точно воплощает то, о чем поет: быть могущественной женщиной. А ее сценическое выступление завораживает.

Однако букмекеры все равно считают шансы Manizha на победу не очень высокими. После полуфинала она поднялась в рейтинге на одну строчку и теперь занимает 10-е место. Вместе с тем фаворитом конкурса эксперты по-прежнему называют Италию.

В России еще до конкурса вокруг песни Russian Woman разразился скандал. В частности, ее содержание раскритиковала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. А после обращения АНО "Ветеранские вести" песню начали проверять в Следственном комитете. Сама Manizha рассказала, что не раз получала угрозы и оскорбления в свой адрес.

При этом многие поддержали артистку. В частности, Алла Пугачева назвала Manizha личностью. Примадонна заявила, что выбранная певицей песня как раз подходит для "Евровидения".



Куда метим?

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с Москвой 24 назвал выступление Manizha в полуфинале стабильным. Однако сам номер, по его мнению, был не лучшим по сравнению с другими участниками.

"Были претенденты сильнее. Та же певица из Израиля, например, которая показала свои мощные вокальные данные. Manizha, в свою очередь, этого не сделала. Сама песня не предполагает раскрытия ее вокальных данных, хотя певица она хорошая", – сказал Рудченко.

Из преимуществ эксперт назвал хорошую вокальную партию артистки и ее сопровождение в лице бэк-вокала. Отметил Рудченко и энергетику, с которой певица выступила на сцене.





Павел Рудченко продюсер, музыкальный критик В финале я вижу Manizha в районе от 4-го до 8-го места. На первое место на данном этапе я бы ее не поставил.

Рудченко допустил, что популярность ролика с номером Manizha может повлиять на итоговое место исполнительницы в финале. По его словам, после высоких цифр по просмотрам и интересных комментариев многие могут поменять свое мнение в пользу российской певицы.

Он предположил, что на финальное выступление Manizha могла припасти сюрприз в костюмированной части номера. При этом возможные попытки добавить что-либо в вокал или экспрессию критик считает лишними. Эксперт подчеркнул, что музыкальный номер Manizha создан исходя из идеалов "Евровидения".

"Есть эпатаж, фриковость, что европейцами поддерживается. Отсюда и такая реакция зарубежного зрителя. Но поэтому ее номер на родине люди и не восприняли. Российские зрители ждали большего от музыкальной части, а этого там нет. Это же и не позволило в полной мере раскрыться хорошей певице", – заключил Рудченко.

В свою очередь, музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал Москве 24, что после полуфинального выступления его оценки по итоговому месту Manizha не поменялись.



Manizha прошла в финал "Евровидения"

"Ее выступление, конечно, было ярким. Она справилась с волнением с учетом того, какая волна хейта сопровождала ее от национального отбора. Она выдержала, молодец, доказала, что является настоящим профессионалом", – говорит эксперт.





Евгений Бабичев музыкальный критик Даже несмотря на то, что ролик с выступлением певицы самый просматриваемый среди остальных полуфиналистов, ее это не приблизило к победе ни на шаг. Считаю, что Manizha может занять место с 8-го по 11-е. На первую десятку еще нужно постараться наработать.

По словам Бабичева, "Евровидение" в этом году отличается множеством сильных ярких номеров. Он отметил, что большое количество представленных песен после конкурса могут стать хитами.

"Я не скажу, что Manizha затеряется. В полуфинале мы были хороши. Но есть и другие сильные претенденты. Никогда не говорил, что эта певица не крутая. Но, на мой взгляд, песня неудачная по всем фронтам", – заявил музыкальный критик.

По его мнению, европейского зрителя вряд ли покорила тема песни. Эксперт объясняет это тем, что с учетом текста на русском языке зарубежные поклонники "Евровидения" в большинстве своем не понимают ее смысла.

"Европейцев она могла взять своей харизмой, драйвом, красочностью шоу. Режиссура номера была хорошей. Думаю, простой европейский зритель не в курсе, кто такая Manizha, какие у нее интересы в жизни и что она поддерживает", – сказал Бабичев.

Критик добавил, что в песне Manizha фольклор совмещается с современными аранжировками. Такой микс зачастую приводит в восторг европейского зрителя, указывает он.

Бабичев считает, что возникший в России скандал вокруг песни Russian Woman на результатах "Евровидения" уже никак не скажется. Эту ситуацию он назвал заигранной историей.





Евгений Бабичев музыкальный критик Сейчас на нее уже работает то, что происходит в Роттердаме. Manizha очень открытая с прессой, между ней, фанатами и журналистами нет воображаемой стены. Она хорошо говорит на английском языке, заряжает своим позитивом, может честно и открыто ответить на любой вопрос. Европейцы это очень любят. И если ты открыт в общении с прессой, она волей-неволей напишет о тебе хорошо. На "Евровидении" это работает очень сильно.

Бабичев призвал российских зрителей проще относиться к "Евровидению". По его словам, это шоу нет смысла возводить в ранг Олимпийских игр. Россиянам критик посоветовал просто включить телевизор и получить удовольствие от красочного мероприятия.