Музыкальные критики поспорили, какое место Manizha займет на "Евровидении"

Участница "Евровидения" от России певица Manizha сумела пробиться в финал конкурса европейской песни. Ряд зарубежных СМИ назвали выступление артистки великолепным. Разбираемся, чем российская исполнительница привлекла европейского зрителя и сможет ли она побороться за победу в состязании музыкальных талантов.
"Королева-убийца"
В полуфинале "Евровидения" Манижа Сангин вышла на сцену третьей по счету. Она исполнила песню Russian Woman о роли русской женщины в современном мире. В начале музыкального номера Manizha появилась в необычном платье. Его сшили из тканей, которые прислали россиянки разных национальностей со всей страны.
По итогам отбора певица стала финалисткой "Евровидения". На пресс-конференции она заявила, что была счастлива находиться на сцене.
Кроме того, Manizha призвала чаще петь на "Евровидении" на русском языке, так как считает его прекрасным и невероятным. "Я очень горда тем, что я российская женщина, которая поет по-русски", – заявила финалистка конкурса.
Номер Manizha стал настоящим интернет-хитом. За сутки ролик набрал более миллиона просмотров на YouTube.
"Выступление российской певицы Manizha с песней Russian Woman на "Евровидении-2021" в Роттердаме, тепло принятое публикой и прессой, с ходу вырвалось в лидеры среди всех номеров вчерашнего первого полуфинала на официальном YouTube-канале конкурса и уже утром набрало первый миллион просмотров", – рассказали в пресс-службе Первого канала.
Выступление Manizha стало самым популярным в YouTube "Евровидения-2021"
Некоторые пользователи в комментариях под роликом пишут, что песня Manizha буквально довела их до слез.
"Когда она поворачивается и посвящает песню русским женщинам, я начинаю плакать навзрыд. В этом так много силы. С любовью из Колумбии", – высказался пользователь под ником JuD R*2.
Под впечатлением от выступления остались и представители зарубежных СМИ. Испанская журналистка Клара де Брубокс назвала номер Manizha очень свежим и актуальным. По ее словам, многие поддержат певицу за манеру выступления, посыл и харизму.
Журналист из Эстонии Эдгар Гергель отметил, что выступление конкурсантки от России передает энергетику сильной русской женщины. А представительница СМИ из Хорватии Эмилия Гьякометти и вовсе назвала номер великолепным. Саму Manizha она окрестила королевой-убийцей.
Певица из России покорила даже конкурентов. Участник "Евровидения" от Германии Йендрик Зигварт также заявил, что Manizha в своем выступлении была великолепна.
Однако букмекеры все равно считают шансы Manizha на победу не очень высокими. После полуфинала она поднялась в рейтинге на одну строчку и теперь занимает 10-е место. Вместе с тем фаворитом конкурса эксперты по-прежнему называют Италию.
В России еще до конкурса вокруг песни Russian Woman разразился скандал. В частности, ее содержание раскритиковала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. А после обращения АНО "Ветеранские вести" песню начали проверять в Следственном комитете. Сама Manizha рассказала, что не раз получала угрозы и оскорбления в свой адрес.
При этом многие поддержали артистку. В частности, Алла Пугачева назвала Manizha личностью. Примадонна заявила, что выбранная певицей песня как раз подходит для "Евровидения".
Куда метим?
Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с Москвой 24 назвал выступление Manizha в полуфинале стабильным. Однако сам номер, по его мнению, был не лучшим по сравнению с другими участниками.
"Были претенденты сильнее. Та же певица из Израиля, например, которая показала свои мощные вокальные данные. Manizha, в свою очередь, этого не сделала. Сама песня не предполагает раскрытия ее вокальных данных, хотя певица она хорошая", – сказал Рудченко.
Из преимуществ эксперт назвал хорошую вокальную партию артистки и ее сопровождение в лице бэк-вокала. Отметил Рудченко и энергетику, с которой певица выступила на сцене.
Рудченко допустил, что популярность ролика с номером Manizha может повлиять на итоговое место исполнительницы в финале. По его словам, после высоких цифр по просмотрам и интересных комментариев многие могут поменять свое мнение в пользу российской певицы.
Он предположил, что на финальное выступление Manizha могла припасти сюрприз в костюмированной части номера. При этом возможные попытки добавить что-либо в вокал или экспрессию критик считает лишними. Эксперт подчеркнул, что музыкальный номер Manizha создан исходя из идеалов "Евровидения".
"Есть эпатаж, фриковость, что европейцами поддерживается. Отсюда и такая реакция зарубежного зрителя. Но поэтому ее номер на родине люди и не восприняли. Российские зрители ждали большего от музыкальной части, а этого там нет. Это же и не позволило в полной мере раскрыться хорошей певице", – заключил Рудченко.
В свою очередь, музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал Москве 24, что после полуфинального выступления его оценки по итоговому месту Manizha не поменялись.
Manizha прошла в финал "Евровидения"
"Ее выступление, конечно, было ярким. Она справилась с волнением с учетом того, какая волна хейта сопровождала ее от национального отбора. Она выдержала, молодец, доказала, что является настоящим профессионалом", – говорит эксперт.
По словам Бабичева, "Евровидение" в этом году отличается множеством сильных ярких номеров. Он отметил, что большое количество представленных песен после конкурса могут стать хитами.
"Я не скажу, что Manizha затеряется. В полуфинале мы были хороши. Но есть и другие сильные претенденты. Никогда не говорил, что эта певица не крутая. Но, на мой взгляд, песня неудачная по всем фронтам", – заявил музыкальный критик.
По его мнению, европейского зрителя вряд ли покорила тема песни. Эксперт объясняет это тем, что с учетом текста на русском языке зарубежные поклонники "Евровидения" в большинстве своем не понимают ее смысла.
"Европейцев она могла взять своей харизмой, драйвом, красочностью шоу. Режиссура номера была хорошей. Думаю, простой европейский зритель не в курсе, кто такая Manizha, какие у нее интересы в жизни и что она поддерживает", – сказал Бабичев.
Критик добавил, что в песне Manizha фольклор совмещается с современными аранжировками. Такой микс зачастую приводит в восторг европейского зрителя, указывает он.
Бабичев считает, что возникший в России скандал вокруг песни Russian Woman на результатах "Евровидения" уже никак не скажется. Эту ситуацию он назвал заигранной историей.
Бабичев призвал российских зрителей проще относиться к "Евровидению". По его словам, это шоу нет смысла возводить в ранг Олимпийских игр. Россиянам критик посоветовал просто включить телевизор и получить удовольствие от красочного мероприятия.