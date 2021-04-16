Алла Пугачева оценила песню Manizha для "Евровидения"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Певица Алла Пугачева дала оценку песне Manizha Russian Woman ("Русская женщина"), с которой артистка будет представлять Россию на "Евровидении" в 2021 году.
Пугачева в эфире YouTube-шоу "Музыкалити" назвала Манижу Сангин личностью.
"Песня (Russian Woman. – Прим. ред.) как раз для "Евровидения", – заявила певица.
Она также в шутку предложила дополнить композицию Manizha.
"Я вообще начала бы с того, что "знаю, что я ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все", – пошутила Пугачева.
Она заявила, что подобный текст был бы замечательным.
"Евровидение", отмененное в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая в нидерландском Роттердаме. Конкурс пройдет на арене Ahoy.
Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко потребовала запретить Manizha петь под флагом РФ, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала песню бредом.
В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его не устраивает текст композиции Russian Woman.
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