Алла Пугачева оценила песню Manizha для "Евровидения"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Певица Алла Пугачева дала оценку песне Manizha Russian Woman ("Русская женщина"), с которой артистка будет представлять Россию на "Евровидении" в 2021 году.

Пугачева в эфире YouTube-шоу "Музыкалити" назвала Манижу Сангин личностью.

"Песня (Russian Woman. – Прим. ред.) как раз для "Евровидения", – заявила певица.

Она также в шутку предложила дополнить композицию Manizha.

"Я вообще начала бы с того, что "знаю, что я ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все", – пошутила Пугачева.

Она заявила, что подобный текст был бы замечательным.

"Евровидение", отмененное в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая в нидерландском Роттердаме. Конкурс пройдет на арене Ahoy.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко потребовала запретить Manizha петь под флагом РФ, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала песню бредом.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его не устраивает текст композиции Russian Woman.