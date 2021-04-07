СК начал проверку песни Manizha

Следственный комитет ищет в "Русской женщине" Manizha признаки возбуждения ненависти или вражды. С просьбой открыть уголовное дело обратился глава издания "Ветеранские вести" Вячеслав Калинин.

Он обвиняет певицу, которая должна представить Россию на "Евровидении", в экстремизме, так как, по его словам, творчество Manizha направлено на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности.

8 марта Manizha прошла отбор на Евровидение с песней Russian Woman. Примерно спустя месяц на нее обратили внимание в РПЦ, подвергнув критике. Также о творчестве Manizha негативно отозвались Владимир Жириновский и Валентина Матвиенко. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.