СК начал проверку песни Manizha

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Песню для выступления России на "Евровидении-2021" певицы Manizha "Русская женщина" проверят следователи Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песни певицы Manizha "Русская женщина", – рассказали в правоохранительных органах.

Там отметили, что результатом проверки может стать как возбуждение дела в отношении женщины, так и отказ в возбуждении. О решении следователей заявителя уведомят.

Причиной проверки стало обращение АНО "Ветеранские вести", которое направило заявление на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой возбудить дело на певицу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления.

По мнению обратившихся, исполненный певицей номер направлен "на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности".

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко удивилась содержанию песни Manizha. Она предложила сенаторам самим ознакомиться с произведением.

"Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это", – сказала Матвиенко, заявив о необходимости запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору исполнителя от страны на конкурс.