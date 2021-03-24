Представитель певицы Manizha ответила на критику депутата Госдумы Елены Драпеко

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Пресс-секретарь певицы Manizha Майя Серикова прокомментировала Москве 24 заявление депутата Госдумы Елены Драпеко, которая раскритиковала выдвижение артистки на музыкальный конкурс "Евровидение".

Ранее парламентарий потребовала запретить выступление певицы под государственным флагом России. По ее мнению, песня "Русская женщина" не произвела должного впечатления и не смогла затронуть чувства слушателей, а на конкурс следовало бы послать группу Little Big.

"Ничего мы не намерены делать, кроме того что пожелать всем здоровья, как говорит наш президент. Мы желаем всем здоровья, хорошего настроения, и это самое главное", – пояснила Серикова.

Она объяснила, что Manizha сейчас занимается подготовкой к выступлению и старается не отвлекаться на критику в свой адрес.





Майя Серикова пресс-секретарь певицы Manizha Готовимся к "Евровидению", идем в своем режиме и стараемся по минимуму обращать внимание на какие-то негативные вещи. У нас есть другая задача – максимально достойно представить всю страну.

До этого Следственный комитет РФ попросили проверить песню Russian Woman на предмет "противоправных высказываний". После представления песни слушатели в соцсетях разделились на тех, кто поддерживает исполнительницу, и тех, кто считает, что своей песней она пропагандирует антироссийские ценности и оскорбляет образ русской женщины.

В ответ на критику в Сети Manizha выпустила шуточное "расследование". В ролике под названием "Может ли это представлять Россию на "Евровидении"?" артистка иронично обыграла споры пользователей соцсетей о том, кем она является на самом деле.

Конкурс "Евровидение", который отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая. Местом для выступления артистов выбрали арену Ahoy в нидерландском Роттердаме. Для зрителей исполнят музыкальные номера представители 41 страны. Среди претендентов на участие в конкурсе от России были #2Маши и Therr Maitz, однако зрители отдали большинство голосов именно за Манижу Сангин.