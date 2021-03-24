Представитель певицы Manizha ответила на критику депутата Госдумы Елены Драпеко

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь певицы Manizha Майя Серикова прокомментировала Москве 24 заявление депутата Госдумы Елены Драпеко, которая раскритиковала выдвижение артистки на музыкальный конкурс "Евровидение".
Ранее парламентарий потребовала запретить выступление певицы под государственным флагом России. По ее мнению, песня "Русская женщина" не произвела должного впечатления и не смогла затронуть чувства слушателей, а на конкурс следовало бы послать группу Little Big.
"Ничего мы не намерены делать, кроме того что пожелать всем здоровья, как говорит наш президент. Мы желаем всем здоровья, хорошего настроения, и это самое главное", – пояснила Серикова.
Она объяснила, что Manizha сейчас занимается подготовкой к выступлению и старается не отвлекаться на критику в свой адрес.
До этого Следственный комитет РФ попросили проверить песню Russian Woman на предмет "противоправных высказываний". После представления песни слушатели в соцсетях разделились на тех, кто поддерживает исполнительницу, и тех, кто считает, что своей песней она пропагандирует антироссийские ценности и оскорбляет образ русской женщины.
В ответ на критику в Сети Manizha выпустила шуточное "расследование". В ролике под названием "Может ли это представлять Россию на "Евровидении"?" артистка иронично обыграла споры пользователей соцсетей о том, кем она является на самом деле.
Конкурс "Евровидение", который отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая. Местом для выступления артистов выбрали арену Ahoy в нидерландском Роттердаме. Для зрителей исполнят музыкальные номера представители 41 страны. Среди претендентов на участие в конкурсе от России были #2Маши и Therr Maitz, однако зрители отдали большинство голосов именно за Манижу Сангин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: