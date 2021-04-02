Netflix выпустил трейлер мультсериала о темнокожем самурае

www.youtube.com/Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер аниме-сериала "‎Ясукэ", героем которого стал темнокожий самурай, сообщает "Газета.ру"

Премьера назначена на 29 апреля.

Сериал состоит из шести эпизодов. Главного героя озвучивает Лакит Стэнфилд, которого в 2021 году номинировали на "Оскар" за роль в картине "Иуда и черный мессия".

В основу мультсериала легла реальная история жившего в Японии в конце XVI века самурая. Ясукэ родился в Мозамбике, был пленен миссионерами и привезен в Японию в качестве раба в 1579 году.

О начале работы над картиной "Ясукэ – черный самурай" сообщала студия Lionsgate в 2017 году. В 2019 году о съемках ленты о самурае из Мозамбика заявила студия MGM.

Ранее в России запретили показ четырех аниме-сериалов. В черном списке оказались "Тетрадь смерти", "Токийский гуль", "Эльфийская песнь", а также "Инуясики".