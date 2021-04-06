В Кремле не считают участие Manizha в "Евровидении" актуальной темой

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с "Евровидением" в Кремле не является актуальной темой.
Он не стал комментировать действия общественных организаций, которые попросили проверить песню певицы Manizha для песенного конкурса.
"Я воздержусь от каких-либо комментариев в отношении действия общественных организаций. Только скажу, что, безусловно, они имеют право на определенное мнение и они имеют право на обращение в соответствующие органы, исходя из этого своего мнения. Поэтому они действуют абсолютно законно. Является ли это действиями, которые идут со знаком плюс или со знаком минус, – это не нам судить, если они просят оценку, ну, наверное, оценка последует", – приводит РИА Новости слова Пескова.
Также Песков отметил, что у всех разная повестка дня. Он подчеркнул, что данный вопрос не стоит концентрации внимания, поскольку не имеет отношения к повседневной жизни.
"Кто-то занимается более субстантивными делами, которые действительно актуальны для большинства граждан. Кто-то занимается менее субстантивными делами, такими как песня будущей участницы "Евровидения", то есть здесь каждая общественная организация действует по своему усмотрению и это их дело, мы не будем вмешиваться в это", – сказал пресс-секретарь.
Ранее стало известно, что песню для выступления России на "Евровидении-2021" Manizha "Русская женщина" проверят следователи Москвы. Результатом проверки может стать как возбуждение дела в отношении женщины, так и отказ в возбуждении. О решении следователей заявителя уведомят.
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