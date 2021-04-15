Manizha рассказала об угрозах в свой адрес

Фото: instagram.com/manizha

Певица Manizha, которая будет представлять Россию на "Евровидении", рассказала об угрозах в свой адрес. Об этом сообщают "Дни.ру".

По словам исполнительницы, она сильно испугалась, когда увидела вокруг себя концентрацию сексизма и ксенофобии. Ей было плохо, она много плакала и не понимала, за что ее ненавидят.

"Угрозы приходят постоянно, в основном это анонимные сообщения. Обещают, что разрежут меня на кусочки, что мне нужно прекратить петь, что я оскорбляю чувства русских женщин: если ты будешь продолжать это делать, ты не будешь жить в этой стране, мы тебе гарантируем", – рассказала певица в шоу "Алена, блин!".

Она также добавила, что не понимает, кому это может быть выгодно. При этом исполнительница поделилась, что поклонники пишут ей трогательные ободряющие сообщения, просят не расстраиваться и не обращать внимания на хейт.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко потребовала запретить Manizha петь под флагом РФ, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала песню бредом.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его не устраивает текст композиции Russian Woman ("Русская женщина").

"Евровидение", которое отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая в нидерландском Роттердаме.