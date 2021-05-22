Manizha заявила, что гордится петь на русском языке на международном конкурсе

Фото: Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС
Представляющая РФ на "Евровидении" Manizha заявила, что гордится выступать на международном конкурсе с песней на русском языке.
Она отметила, что также рада развернувшейся вокруг выступления дискуссии.
"Я могу сказать честно, что никогда в жизни таких эмоций я нигде не испытывала. Это нельзя назвать просто волнение. Я очень счастлива, что я могу делать то, что мне нравится, быть любимой, быть услышанной. Я счастлива всем, кто что-либо говорил в мой адрес, даже если это что-то негативное, я рада этой дискуссии", – сказала певица в эфире Первого канала.
Мама исполнительницы подчеркнула, что горда дочерью и тем, что мечты о большой сцене исполнены.
Ранее Manizha своим главным конкурентом назвала ложное ощущение предвзятости к определенным странам. Своей задачей певица назвала представление России, которая может быть разной.
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