Вокалиста победившей на "Евровидении" группы проверят на наркотики

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Фронтмен одержавшей победу на "Евровидении" итальянской рок-группы Maneskin Давид Дамиано добровольно пройдет тест на наркотики в связи со слухами, что он выступал на конкурсе под воздействием запрещенных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов "Евровидения" в Роттердаме.
"Мы осведомлены о слухах вокруг видеоклипа с участием итальянских победителей конкурса "Евровидение", снятого вчера вечером в зеленой комнате (месте, где исполнитель ожидает объявления результатов – Прим. ред.). Группа решительно опровергает обвинения в употреблении наркотиков, а указанный певец пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой", – говорится в сообщении.
Слухи о том, что Дамиано якобы употреблял наркотики во время проведения конкурса появились после опубликования видео, на котором запечатлено, как певец наклоняется к столу и сразу же от него отстраняется. Что именно находилось на столе в данный момент рассмотреть нельзя.
Сами музыканты добровольно потребовали провести тест на наличие наркотиков в их организме еще накануне. По их словам, на столе находились осколки бокала, которые Дамиано попытался сдуть, чтобы не касаться руками. Наличие на столе осколков уже подтвердил Европейский вещательный союз.
"Мы внимательно изучаем отснятый материал и предоставим дополнительную информацию, когда она появится", – отметили организаторы.
Финал "Евровидения" состоялся 22 мая в Роттердаме. В нем участвовали исполнители из 26 стран. Победителем конкурса стала итальянская группа Maneskin. Суммарно участники набрали 524 балла. Свою победу они назвали невероятной.
Певица Manizha, представляющая Россию на "Евровидении", заняла девятое место.
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