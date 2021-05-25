Manizha назвала имена понравившихся ей участников "Евровидения"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Представлявшая Россию на "Евровидении" певица Manizha рассказала, кто из участников международного музыкального конкурса ей понравился больше всего.
В личный топ-3 исполнительницы вошли музыканты из Исландии, Литвы и Швейцарии.
В программе "Вечерний Ургант" на "Первом канале" Manizha также рассказала о знакомстве с занявшей первое место итальянской группой Måneskin.
"Они сами предложили, они связались с нашим главой делегации, сказали, что хотят познакомиться со мной", – сказала певица.
Помимо этого, Manizha рассказала об особенностях создания ее номера. В видеосопровождении, которое транслировалось во время выступления на экране, приняли участие около 200 женщин.
Финал "Евровидения" состоялся 22 мая в Роттердаме. Участие в конкурсе приняли исполнители из 26 стран. Россия заняла девятое место.
Ранее член жюри "Евровидения" от Украины Игорь Кодратюк предложил скорректировать критерии оценки на музыкальном конкурсе, тем самым запретив представителям России судить коллег из Украины и наоборот.
Первое место "Евровидения" заняла рок-группа из Италии
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