Представительница Армении победила на детском "Евровидении – 2021"

Фото: ANDRES PUTTING/EBU

На детском песенном конкурсе "Евровидение – 2021" победила представительница Армении Малена с песней Qami Qami.

Она получила 109 баллов от жюри и 115 баллов от телезрителей. На втором и третьем месте расположились представители Польши и Франции соответственно.

Участница из России 12-летняя Татьяна Меженцева заняла седьмое место. На конкурсе она выступила с песней Mon Ami.

Накануне финала "Евровидения – 2021" у россиянки возникли проблемы со связками. Они воспалились, после того как она простудилась в самолете. Девочке было рекомендовано не напрягать связки в течение суток и не разговаривать без необходимости.

