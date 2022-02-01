Группа Aerosmith отменила концерты в России из-за COVID-19

Фото: Robb Cohen/Invision/AP
Американская рок-группа Aerosmith объявила об отмене гастролей в России в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом. Об этом в Facebook сообщает компания SAV Entertainment, занимавшаяся организацией российского турне группы.
"Мы с огромным сожалением сообщаем об отмене нашего европейского тура, запланированного на июнь и июль 2022 года. Наша команда внимательно следила за ситуацией с распространением COVID-19 и сопутствующими ограничениями и пришла к выводу, что мы не сможем провести концерты в Европе", – заявили участники Aerosmith.
Музыканты подчеркнули, что здоровье и безопасность ценителей их творчества представляются им главными приоритетами. Организаторы концертов пояснили, что деньги за все приобретенные билеты будут возвращены.
Ранее итальянская рок-группа Maneskin, одержавшая победу на "Евровидении", объявила об отмене концерта в Москве в марте. Музыканты сделали официальное заявление, в котором говорится, что концерты, запланированные в России, не состоятся из-за "Омикрона".
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