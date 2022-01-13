Вдова Егора Летова опубликовала неизвестную ранее песню музыканта

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Вдова покойного рок-музыканта и основателя группы "Гражданская оборона" Егора Летова поделилась в соцсетях ранее неизвестной песней музыканта. Композиция должна была стать частью вышедшего в 1984 году альбома "Дождь в казарме" группы "Посев" – первого проекта Летова.

"Долго решалась и все же собралась приготовить к выпуску все имеющиеся у меня записи "Посева". Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал", – написала Наталья Чумакова на своей странице в Facebook.

По ее словам, стихи, которые звучат в данной композиции, – компиляция других предновогодних работ музыканта, написанных им в 1983 году.



В сентябре прошлого года на аукционе Bruun Rasmussen Auctioneers за почти 58,3 тысячи долларов продали кассету с записью невышедшей песни бывшего солиста группы The Beatles Джона Леннона. Пленка датируется 5 января 1970 года, когда певец со своей женой Йоко Оно находился в Дании.

