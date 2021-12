Crazy Frog выпустил первый за 11 лет клип

Видео: youtube.com/Crazy Frog

Лягушонок-певец Crazy Frog впервые после 11 лет молчания выпустил новый сингл и клип на него. Об этом сообщает "Газета.ру"

Трек представляет собой вариацию на ремикс песен It's tricky группы Run-D.M.C и M to the B рэп-исполнительницы Millie B, который летом прошлого года побил рекорд по просмотрам в TikTok.

В клипе персонаж пролетает над пустыней, танцует с роботами и отправляется в космос. Авторы также сделали отсылку к Space X, компании Илона Маска: на ракете, на которой улетает Crazy Frog, написано: Space Y.

