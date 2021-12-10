Crazy Frog выпустил первый за 11 лет клип

Лягушонок-певец Crazy Frog впервые после 11 лет молчания выпустил новый сингл и клип на него. Об этом сообщает "Газета.ру".
Трек представляет собой вариацию на ремикс песен It's tricky группы Run-D.M.C и M to the B рэп-исполнительницы Millie B, который летом прошлого года побил рекорд по просмотрам в TikTok.
В клипе персонаж пролетает над пустыней, танцует с роботами и отправляется в космос. Авторы также сделали отсылку к Space X, компании Илона Маска: на ракете, на которой улетает Crazy Frog, написано: Space Y.
Ранее российский рэпер Oxxxymiron впервые за шесть лет выпустил новый альбом. В пластинку "Красота и уродство" вошли 22 композиции. А в начале ноября после стольких лет молчания он опубликовал клип "Кто убил Марка?".
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