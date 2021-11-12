Новый альбом ABBA побил рекорд продаж в Великобритании

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Последний альбом шведской группы ABBA Voyage установил новый рекорд по количеству продаж в Великобритании уже спустя шесть дней после выхода. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Новая пластинка легендарного квартета опередила по продажам альбом "=" певца Эда Ширана: ее приобрели 181 712 раз, в то время как у английского исполнителя было продано 139 тысяч копий.

Кроме того, Voyage приобрел статус самого продаваемого альбома в чартах Великобритании за последние четыре года.

5 ноября группа ABBA выпустила новый альбом Voyage после 40-летнего перерыва. В пластинку вошли 10 композиций, некоторые из которых группа презентовала ранее.

Предыдущий студийный альбом ABBA вышел в 1982 году. Вскоре группа распалась, как и совместная жизнь обеих пар.