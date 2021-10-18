Фото: AP Photo/Ron Frehm

Шведская группа ABBA выпустит ранее неизданный трек Just A Notion 22 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что песня была записана еще летом 1978 года, однако не вошла в шестой альбом Voulez-Vous. Группа выпустила 90-секундный фрагмент демоверсии в 1994 году, однако полная композиция оставалась неизданной до 1999 года.

Ранее сообщалось, что группа на шоу Abba Voyage презентует пять новых песен после 39-летнего перерыва. Шоу состоялось в специально построенном театре в Лондоне. Частью представления стали голограммы, изображающие молодых артистов, которых назвали АВВА-тарами.

Последний студийный альбом ABBA вышел в 1982 году. Вскоре группа распалась, как и совместная жизнь обеих пар. Песни АВВА давно стали классикой. Во всем мире в преддверии Нового года в эфире телеканалов и радиостанций обязательно звучит Happy New Year! и многие другие хиты.

