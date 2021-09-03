Группа ABBA выпустит новый альбом 5 ноября

Новинка, которую ждали 40 лет. Легендарная ABBA выпускает новый альбом. Пластинка Voyage, на которой будет 10 треков, выйдет 5 ноября.

По словам композитора Бенни Андерссона, сначала планировалось презентовать не альбом, а просто две новые песни. Однако музыкантам этого показалось мало и были написаны остальные треки, которые решили выпустить уже альбомом.

Две первоначальные композиции можно послушать уже сейчас. Одна из них называется "Я все еще верю в тебя". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.