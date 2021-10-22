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Культура

18:07

Лана Дель Рей выпустила новый альбом

культура

Фото: ТАСС/PA/Danny Lawson

Американская певица Лана Дель Рей выпустила новый альбом, который получил название Blue Banisters. Об этом сообщает "Газета.ру".

Это уже второй альбом исполнительницы за год. Туда вошли 15 треков, три из которых уже выходили отдельно.

Отмечается, что новый альбом отличается от старых пластинок Ланы. В его песнях певица вспоминает карантин в Лос-Анджелесе, вызванный пандемией, а также протесты в поддержку движения Black lives matter.

Ранее сообщалось, что шведская группа ABBA выпустит ранее неизданный трек Just A Notion 22 октября. Песня была записана еще летом 1978 года, однако не вошла в шестой альбом Voulez-Vous. Группа выпустила 90-секундный фрагмент демоверсии в 1994 году, но полная композиция оставалась неизданной до 1999 года.

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