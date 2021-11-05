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Шведская группа ABBA выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва. Информация об этом имеется на официальном сайте группы.

Известно, что альбом получил название Voyage. В пластинку вошли десять композиций, некоторые из которых группа презентовала ранее.

Послушать новый альбом можно на стриминговых сервисах.

Предыдущий студийный альбом ABBA вышел в 1982 году. Вскоре группа распалась, как и совместная жизнь обеих пар. Песни АВВА давно стали классикой. Во всем мире в преддверии Нового года в эфире телеканалов и радиостанций обязательно звучит Happy New Year! и многие другие хиты.

Мюзикл "Мамма Миа", в основу которого положены песни ABBA, посмотрели более 60 миллионов человек в сотнях театров мира.

Ранее сообщалось, что группа на шоу Abba Voyage презентует пять новых песен после 39-летнего перерыва. Шоу состоялось в специально построенном театре в Лондоне. Частью представления стали голограммы, изображающие молодых артистов, которых назвали АВВА-тарами.