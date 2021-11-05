Фото: PA Images\TASS
Шведская группа ABBA выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва. Информация об этом имеется на официальном сайте группы.
Известно, что альбом получил название Voyage. В пластинку вошли десять композиций, некоторые из которых группа презентовала ранее.
Послушать новый альбом можно на стриминговых сервисах.
Предыдущий студийный альбом ABBA вышел в 1982 году. Вскоре группа распалась, как и совместная жизнь обеих пар. Песни АВВА давно стали классикой. Во всем мире в преддверии Нового года в эфире телеканалов и радиостанций обязательно звучит Happy New Year! и многие другие хиты.
Мюзикл "Мамма Миа", в основу которого положены песни ABBA, посмотрели более 60 миллионов человек в сотнях театров мира.
Ранее сообщалось, что группа на шоу Abba Voyage презентует пять новых песен после 39-летнего перерыва. Шоу состоялось в специально построенном театре в Лондоне. Частью представления стали голограммы, изображающие молодых артистов, которых назвали АВВА-тарами.
Группу ABBA обвинили в сексизме
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: